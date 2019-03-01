"Зоря" безжально оштрафувала своїх гравців після нищівної поразки від "Динамо"

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"Зоря" оштрафувала своїх гравців
"Зоря" оштрафувала своїх гравців / Фото з відкритих джерел

Футболісти луганської "Зорі" оштрафовані керівництвом клубу за принизливу поразку від "Динамо" в 19 турі УПЛ.

Футболістів лишили 30 % від місячної заробітньої плати, повідомляє Sportarena.

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Спорт 24 писав, що у 19 турі чемпіонату України "Зоря" на виїзді поступилась київському "Динамо" з рахунком 0:5.

Після 19 турів української Прем'єр-ліги луганчани займають четверту позицію в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в своєму активі 28 очок.

У 20 турі УПЛ підопічні Юрія Вернидуба зустрінуться з полтавською "Ворсклою" в Запоріжжі. Поєдинок відбудеться 3 березня, початок о 14:00.

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Теги: Спорт УПЛ Футбол ФК Зоря Динамо
Джерело: 24 Канал
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