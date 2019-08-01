Зоря – Будучност: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

33 Читать новость на русском
Зоря – Будучность: де дивитися онлайн матч ЛЄ 1.08.2019
Зоря – Будучност дивитися онлайн

У четвер, 1 серпня, луганська "Зоря" проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи. У Запоріжжі команда зіграє проти чорногорської "Будучності". Матч розпочнеться о 19:00, і буде доступний до перегляду на стадіоні, по телебаченні, а також онлайн.

Перший матч "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок матчу, о 19:00.

Читайте також: Зоря – Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Переглянути матч "Зоря" – "Будучност" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень.

Також матч "Зоря" – "Будучност" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

Як відомо, у першому матчі луганська "Зоря" тричі забила у ворота чорногорської "Будучності". Дублем відзначився Артем Громов. Загалом же український клуб переміг 3:1.

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі"читайте за посиланням.

blog_ava
Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
сьогодні
3489
Теги: Спорт Футбол ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
сьогодні 08:35 Ліга чемпіонів: результати матчів 31 липня
1167
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 липня 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10986
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5830
"Дніпро-1" переміг "Олімпік" завдяки голам Булеци та Супряги: відео
31 липня 21:11 "Дніпро-1" переміг "Олімпік" завдяки голам Булеци та Супряги: відео
908
Білка вибігла на корт прямо під час тенісного матчу у Вашингтоні: кумедне відео
31 липня 16:47 Білка вибігла на корт прямо під час тенісного матчу у Вашингтоні: кумедне відео
1776
Новини
Більше новин
Залиште відгук