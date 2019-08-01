Зоря – Будучност: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 1 серпня, луганська "Зоря" проведе матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи. У Запоріжжі команда зіграє проти чорногорської "Будучності". Матч розпочнеться о 19:00, і буде доступний до перегляду на стадіоні, по телебаченні, а також онлайн.

Перший матч "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок матчу, о 19:00. Читайте також: Зоря – Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Переглянути матч "Зоря" – "Будучност" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Також матч "Зоря" – "Будучност" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням. Як відомо, у першому матчі луганська "Зоря" тричі забила у ворота чорногорської "Будучності". Дублем відзначився Артем Громов. Загалом же український клуб переміг 3:1. Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі"читайте за посиланням.