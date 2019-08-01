"Зоря" перемогла "Будучность" та вийшла у наступний раунд Ліги Європи: відео

Луганська "Зоря" у матчі проти "Будучності" у Лізі Європи перемогла та вийшла у наступний раунд кваліфікації. Сам матч відзначився чималою кількістю цікавих подій.

Зоря – Будучность 1:0 (4:1 за сумою двох матчів)

Гол: Громов, 32

Вилучення: Джуріч, 33, Божовіч, 34 (Будучность)

"Зоря" перший матч на виїзді виграла 3:1. Тож перед домашньою грою перебувала у статусі фаворита. А позитивний рахунок дозволяв грати у своєму стилі. Тому луганці розпочали гру доволі акуратно, вичікуючи на помилку суперників. І вже на 7-й хвилині могли виходити вперед. Але Лєднєв з гострого кута не зумів пробити Драгоєвіча.

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Гравці "Будучності" довго шукали підхід до воріт Махарадзе, і у середині першого тайму були близькі до того, щоб вийти вперед у цьому матчі. Після подачі з кутового Мііч пробивав головою, і м'яч влучив у перекладину воріт.

Все найважливіше у цьому матчі сталося між 32-ю та 34-ю хвилинами. "Зоря" вийшла у швидку атаку, коли Кочергін розібрався в центрі поля з суперниками. Він запустив у прорив Луньова, у той час як один із захисників "Будучності" послизнувся і не дотягнувся до м'яча. Тож Луньов вже у штрафному майданчику просто віддав під удар Громову, і Артем забив. Це його третій гол у протистоянні з "Будучностю".

А вже за хвилину його в центрі збив Джуріч, за що отримав другу червону картку. Через це на полі мало не сталася бійка з арбітром. І саме за це Божовіч отримав пряму червону картку. Тож гості залишилися вдев'ятьох.

Другий тайм розпочався з двох моментів "Зорі". Але голкіпер впорався з ударами Лєднєва та Кочергіна.

Загалом другий тайм "Зоря" провела в економ-режимі. Луганці не надто насідали на ворота суперника, попри гру у більшості. Футболісти марнували чимало нагод. Хоча доволі надійно діяв і Драгоєвіч у воротах.

Але й одного забитого голу виявилося достатньо для перемоги. "Зоря" перемагає та виходить у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Варто відзначити, що на цьому матчі був присутній колишній тренер "Зорі" Юрій Вернидуб. А також український боксер Денис Берінчик.

У третьому кваліфікаційному раунді "Зоря" зіграє з переможцем пари "Осієк" (Хорватія) – ЦСКА (Болгарія). У першому матчі болгарська команда перемогла вдома 1:0.