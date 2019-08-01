Зоря – Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у четвер, 1 серпня. зіграє матч відповідь другого кола кваліфікації Ліги Європи. Суперником луганчан буде чорногорська "Будучност". Букмекери оцінили шанси на перемогу команд у цьому матчі.

Зоря – Будучност: прогноз на матч

Перемога в Подгоріце (1:3) вийшла для "Зорі" з якимось відтінком простоти. Відмінне взаєморозуміння між партнерами, гра лідерів і, як наслідок, три голи на виїзді фактично визначили результат українсько-чорногорського протистояння.

Читайте також: Арбітр, який працював на історичному матчі збірної України, обслужить гру "Зорі" у Лізі Європи

Однозначно, чорногорці їдуть в Україну з надією на диво. Команда у Брновича, хоч і жвава, але луганчанам все ж – не рівня. По ходу першого поєдинку мимоволі здавалося, що суперник "Зорі" за своїм рівнем займав би в нашому чемпіонаті місце приблизно в зоні стиків.

Прогноз Фаворит Спорт

Після перемоги у гостях, "Зоря" є однозначним фаворитом у домашньому матчі. На перемогу підопічних Віктори Скрипника коефіцієнт 1,24. Перемогу "Будучонсті" в гостях букмекери оцінили коефіцієнтом 11, 75. Нічийний результат – 5,50.

Також букмекер вважає, що у цьому матчі, вірогідніше за все, заб'є тільки одна команда. Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють – 2,05. Протилежний результат – 1,66.

Прогноз Pari Match

Коефіцієнт на те, що господарям поля вдасться здобути перемогу в два м'ячі – 1,83. Якщо ж "Будучност" програє лише в один гол – 1,98. Хороший коефіцієнт на те, що "Зоря" виграє обидва тайми – 2,70.

Читайте також: "Зоря" перемогла "Ворсклу" у першому матчі сезону завдяки голу на 3-й хвилині: відео

Якщо "Будучност" переможе луганців, але при цьому не пропустить у свої ворота, коефіцієнт 12,5. Коефіцієнт на те, що "Зоря" переможе чорногорців і залишить свої ворота недоторканими – 2,01.

Прогноз MarathonBet

Коефіцієнт на те, що команда Віктора Скрипника переможе чорногорців у 1-му таймі й при цьому у 2-му таймі буде зафіксовано нічию – 23. Нічию в кожному з таймів букмекери оцінили коефіцієнтом 8,60.

На перемогу "Зорі" із сухим рахунком букмекери дають коефіцієнт 1,89. Якщо "Будучності" вдасться здобути суху перемогу на виїзді – 10,75.

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Зоря" – "Будучност" відбудеться у четвер, 1 серпня. Стартовий свисток пролунає, о 19:00. Результат матчу читайте на Спорт24.