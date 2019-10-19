Зоря – Десна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Зоря – Десна: дивитися онлайн матч 19 жовтня 2019 – чемпионат Украины
Зоря – Десна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / zarya-lugansk.com

У суботу, 19-го вересня, луганська "Зоря" приймає чернігівську "Десну" в рамках 11 туру чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, онлайн та на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу "Зоря" – "Десна" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри у Запоріжжі о 17:00.

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Матч "Зоря" – "Десна" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. Також поєдинок доступний у YouTube на каналі Football Hub.

Зоря – Десна – онлайн-трансляція

"Десна" у турнірній таблиці чемпіонату України перебуває на другому місці з 20 очками. У свою чергу луганська команда, набравши 16 балів, перебуває на 5 сходинці.

Це четверта зустріч цих команд в історії: двічі перемагали луганці й одного разу "сіверяни".

Огляд матч "Зоря" – "Десна" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Десна ФК Зоря
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