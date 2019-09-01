"Зоря" на характері виборола нічию у драматичному матчі з "Динамо": відео

"Зоря" у матчі проти "Динамо" завдяки блискучому камбеку виборола нічию у 6 турі української Прем'єр-ліги.

Зоря – Динамо 2:2

Голи: Громов, 42, Абу Ханна, 82 – Родрігес, 18, Де Пена, 36

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Відкрити рахунок у матчі вдалося саме гостям зустрічі, навіть попри те, що активнішими були луганчани. На 18 хвилині Де Пена з лівого флангу навісив точно на голову Родрігесу, який метрів з дев'яти розстріляв ворота.

Згодом кияни подвоїли свою перевагу завдяки тому самому Де Пені. Буяльський зіграв на підборі перед штрафним "Зорі" і встиг зробити передачу вліво на Де Пену. Уругваєць прицілився і низом пробив під голкіпером – 0:2.

Все ж під кінець тайму "Зоря" відіграла один м'яч: Михайличенко змістився з лівого флангу в центр і завдав удар – Бойко в падінні відбив м'яч перед собою, і Громов без проблем добив круглий снаряд у ворота.

Друга частина гри пройшла під домінування гостей зустрічі, які під кінець гри добилися нічиєї. На 82 хвилині після навісу з кутового м'яч відскочив від Кабаєва і Абу Ханна в падінні через себе точно пробив в дальній кут.

У підсумку – 2:2 і друга нічия "Динамо" під керівництвом нового тренера. Після цієї гри "Зоря" втримала третю позицію в турнірній таблиці з 11 очками. У свою чергу "Динамо", яке має одну гру в запасі, йде четвертим (8 очок).