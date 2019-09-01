Зоря – Динамо: онлайн-трансляція чемпіонату України
Луганська "Зоря" у 6-у турі чемпіонату України приймає київське "Динамо". Матч у Запоріжжі, який відбудеться 1-го вересня, можна переглянути онлайн та по телебаченню.
Телетрансляція матчу "Зоря" – "Динамо" в Україні відбудеться на телеканалі "2+2". Початок гри – о 19:30.
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Матч "Зоря" – "Динамо" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за цим посиланням.
Зоря – Динамо – онлайн-трансляція
Перед перервою на матчі національних збірних "Зоря" та "Динамо" перебувають у верхній частині турнірної таблиці. Кияни за 4 матчів набрали 7 очок й розташовуються на 6-й позиції. "Зоря" з 10 очками утримує третю сходинку.
Огляд матчу "Зоря" – "Динамо" після завершення гри читайте на сайті Спорт24.