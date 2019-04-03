Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Луганська "Зоря" та київське "Динамо" першим матч другої частини УПЛ зіграють один проти одного. Матч у Запоріжжі Розпочався о 18:30.

Київське "Динамо" бореться за чемпіонство, але відстає від "Шахтаря" на 7 очок. Натомість "Зоря" є серед претендентів на бронзу. Але відстає від третьої "Олександрії" на 9 очок. При цьому луганці випереджають "Львів" та "Маріуполь" лише на два очки.

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Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" розпочнеться о 18:30.

Відео трансляція матчу Зоря – Динамо