Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ 2018/19
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Луганська "Зоря" та київське "Динамо" першим матч другої частини УПЛ зіграють один проти одного. Матч у Запоріжжі Розпочався о 18:30.

 

Київське "Динамо" бореться за чемпіонство, але відстає від "Шахтаря" на 7 очок. Натомість "Зоря" є серед претендентів на бронзу. Але відстає від третьої "Олександрії" на 9 очок. При цьому луганці випереджають "Львів" та "Маріуполь" лише на два очки.

Дивіться відео, як колишній форвард "Динамо" оформив хет-трик у матчі проти "Бока Хуніорс"

Матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" розпочнеться о 18:30.

Відео трансляція матчу Зоря – Динамо

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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