Зоря – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У центральному матчі 6-го туру чемпіонату України луганська "Зоря" прийме київське "Динамо". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу в грі, яка відбудеться 1-го вересня.

Зоря – Динамо прогноз на матч

Поєдинок "Зоря" – "Динамо" стане останнім для команд перед паузою на міжнародні матчі. До зустрічі з киянами луганці провели аж 11 матчів за трішки більше, аніж місяць. Якщо результати "Зорі" можна назвати позитивними, то в "Динамо" з цим набагато гірше. Світлою "плямою" для столичного клубу стала тільки перемога за Суперкубок України та дві звитяги на старті чемпіонату.

Після цього "Динамо" програло "Брюгге" й вилетіло з Ліги чемпіонів та поступилося "Шахтарю". З новим головним тренером "біло-сині" сенсаційно не переграли "Олімпік" і в чотирьох матчах ліги набрали тільки 7 очок. У матчі в Запоріжжі гравці обох команд старатимуться перемогти, щоб у хорошому гуморі піти на міжнародну паузу.

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Прогноз MarathonBet

Коефіцієнт на перемогу господарів чималий – 5. На те, що виграє "Динамо" – 1,65. Коефіцієнт на нічию – 3,98.



Прогноз на матч "Зоря" – "Динамо"

Фахівці у матчі прогнозують велику кількість голів. Коефіцієнт 1,81 на те, що суперники організують щонайменше 3 м'ячі. Тотал менше двох з половиною – 2,04.



Прогноз на кількість забитих голів у матчі "Зоря" – "Динамо"

Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо", якому є що доводити своїм фанатам, є фаворитом протистояння. Експерти Фаворит Спорт оцінили шанси підопічних Олексія Михайличенка здобути перемогу коефіцієнтом 1,63. На перемогу господарів фахівці дають коефіцієнт 5,25.

Куди більше шансів у "Зорі", на думку букмекерів, зіграти проти "Динамо" внічию. Зважаючи на те, що на тижні команда Віктора Скрипника провела матч проти "Еспаньйола" у Лізі Європи, то нічия у матчі з "Динамо" хороший результат. Коефіцієнт на мирову – 4,05.

Прогноз Pari Match

Остання зустріч у Запоріжжі між командами видалася надзвичайно драматичною. "Динамо" вирвало перемогу 3:2, хоча програвало 2:0. Коефіцієнт на те, що "Зоря" виграє бодай один тайм – 2,75. Також хороший коефіцієнт на те, що господарі поля відкриють рахунок у грі – 2,70.

Експерти Pari Match дають на те, що "Динамо" не програє "Зорі" і ТБ 2.5 коефіцієнт 2,12. Також фахівців впевнені, що рахунок у грі відкриють підопічні Олексія Михайличенка. Коефіцієнт на це – 1,44.

Прогноз 1xbet

Уболівальники можуть спробувати вгадати точний рахунок протистояння. Зазвичай матчі між клубами досить багаті на голи, відтак коефіцієнти на результативний підсумок поєдинку досить високі. Наприклад, перемога "Динамо" з рахунком 2:1 – коефіцієнт 7,5.

"Зоря" перемагала "Динамо" вдома тільки одного разу. У 2013 році луганці перемогли 2:0. Коефіцієнт та такий підсумок гри – 23. Все ж більше шансів, що поєдинок завершиться нічиєю. У вересні 2018-го клуби розійшлися у Запоріжжі нічиєю 1:1. Фахівці 1xbet оцінили цей результат коефіцієнтом 7.

Матч шостого туру чемпіонату України "Зоря" – "Динамо" відбудеться у неділю, 1-го вересня. Початок гри – о 19:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.