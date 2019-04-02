Зоря – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

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Зоря - Динамо: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Зоря – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

"Зоря" та "Динамо" упродовж довго часу перебувають у ролі тих, хто наздоганяє. Столичний клуб намагається наздогнати "Шахтар", який впевнено лідирує у чемпіонаті України, а "Зоря" не хоче легко віддавати "Олександрії" бронзові нагороди. Букмекери оцінили шанси команди на перемогу в очному протистоянні.

Клуби вже зустрічалися цього року. У лютому кияни каменя на камені не залишили від "Зорі", розгромивши суперника. Однак у рідних стінах "Зоря" може бути каменем спотикання для "Динамо".

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У 8 турі "Зоря" на власному полі зуміла відібрати очки в "Динамо". Команди розписали нічию 1:1. Також пам'ятним є поєдинок, в якому "Зоря" зуміла відігратися, програючи 0:3. Таким чином, вболівальників чекає запекла боротьба.

Фаворит Спорт

У цьому сезоні "Динамо" не найкращим чином грає на виїзді. Останні два поєдинки проти "Десни" та "Олімпіка" столичні футболісти виграли з рахунком 2:1. Шанси підопічних Олександра Хацкевича вивезти із Запоріжжя три очки букмекери оцінили коефіцієнтом 1,60. На успіх команди Юрія Вернидуба – 5,25. Нічийний результат – 4,20.

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Останній поєдинок на "Славутич-Арені" луганська команда програла "Шахтарю". Коефіцієнт на те, що "Динамо" продовжить невдалу серію луганців – 1,60. На перемогу "Зорі" коефіцієнт 5,50. Нічия – 4,00.

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Наразі "Динамо" має шестиматчеву виграшну серію в рамках чемпіонату України. Коефіцієнт на те, що "біло-сині" здобудуть сьому перемогу – 1,62. На звитягу футболістів "Зорі" коефіцієнт 5,35. Нічийний результат букмекери оцінили коефіцієнтом 4,00.

Поєдинок 23 туру чемпіонату України "Зоря" – "Динамо" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок гри, о 18:30.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Зоря УПЛ
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