Зоря – Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ

"Зоря" та "Динамо" упродовж довго часу перебувають у ролі тих, хто наздоганяє. Столичний клуб намагається наздогнати "Шахтар", який впевнено лідирує у чемпіонаті України, а "Зоря" не хоче легко віддавати "Олександрії" бронзові нагороди. Букмекери оцінили шанси команди на перемогу в очному протистоянні.

Клуби вже зустрічалися цього року. У лютому кияни каменя на камені не залишили від "Зорі", розгромивши суперника. Однак у рідних стінах "Зоря" може бути каменем спотикання для "Динамо".

Читайте також: Роман Зозуля несподівано може змінити клуб: названо варіант

У 8 турі "Зоря" на власному полі зуміла відібрати очки в "Динамо". Команди розписали нічию 1:1. Також пам'ятним є поєдинок, в якому "Зоря" зуміла відігратися, програючи 0:3. Таким чином, вболівальників чекає запекла боротьба.

Фаворит Спорт

У цьому сезоні "Динамо" не найкращим чином грає на виїзді. Останні два поєдинки проти "Десни" та "Олімпіка" столичні футболісти виграли з рахунком 2:1. Шанси підопічних Олександра Хацкевича вивезти із Запоріжжя три очки букмекери оцінили коефіцієнтом 1,60. На успіх команди Юрія Вернидуба – 5,25. Нічийний результат – 4,20.

Pari Match

Останній поєдинок на "Славутич-Арені" луганська команда програла "Шахтарю". Коефіцієнт на те, що "Динамо" продовжить невдалу серію луганців – 1,60. На перемогу "Зорі" коефіцієнт 5,50. Нічия – 4,00.

1xbet

Наразі "Динамо" має шестиматчеву виграшну серію в рамках чемпіонату України. Коефіцієнт на те, що "біло-сині" здобудуть сьому перемогу – 1,62. На звитягу футболістів "Зорі" коефіцієнт 5,35. Нічийний результат букмекери оцінили коефіцієнтом 4,00.

Поєдинок 23 туру чемпіонату України "Зоря" – "Динамо" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок гри, о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram