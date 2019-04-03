"Динамо" завдяки камбеку вирвало перемогу у "Зорі" в матчі з двома вилученнями: відео

Київське "Динамо" завдяки фантастичному камбеку вдесятьох змогло вибороти результативну нічию у матчі проти луганської "Зорі" на виїзді.

Зоря – Динамо 2:2

Голи: Караваєв, 32, Білий, 54 – Буяльський, 58, Циганков, 63, 82 (пен.)

Вилучення: Кадар, 54 (Динамо), Білий, 69 (Зоря)

У паралельному матчі: "Шахтар" мінімально переміг "Олександрію" завдяки голу з пенальті: відео

Першими відкрити рахунок у матчі вдалося господарям поля. На 32 хвилині після подачі в штрафну "Динамо" м'яч відлетів до Олександра Караваєва, який пробив по воротах Бойко і круглий снаряд влетів у сітку з рикошетом від Кендзьори.



У першому таймі "Динамо" справили дуже погане враження своєю грою. У них не можна згадати жодного серйозного моменту. А ось луганчани були наполегливими в атаках.

На початку другої половини матчу Томаш Кадар заробив другу жовту картку і залишив киян догравати вдесятьох. Чим одразу скористалися луганчани.



На 55 хвилині Сілас дуже потужно вистрілив зі штрафного, Денис Бойко відбив м'яч перед собою, а на добиванні Максим Білий головою послав м'яч у кут воріт – 2:0. Після цього голу емоції киян були на межі, і вони спровокували сутичку.



Кияни не забарилися з відповіддю і за 5 хвилин гри змогли зрівняти рахунок. Спочатку Віктор Циганков віддав хорошу передачу на Віталія Буяльського, який з легкістю впорався із Зауром Махарадзе. А згодом і сам Циганков забив – фантастичним ударом зі штрафного послав м'яч точно в дев'ятку воріт.

На 70 хвилині автор голу "Зорі" Максим Білий також залишив свою команду у меньшості через грубий фол проти Дениса Гармаша.

Все ж, на 82 хвилині зустрічі, "Динамо" завдяки пенальті змогло перемогти у цьому матчі. Той же Віктор Циганков впевнено реалізував 11-метровий удар, пробивши точно в правий кут. Цей м'яч став 13-им для Віктора у нинішньому розіграші УПЛ.

У підсумку, "біло-сині" з 53 очками зберегли другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Зоря" ризикує втратити 4 місце.

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