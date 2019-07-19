"Зоря" дізналася суперника у кваліфікаційному раунді Ліги Європи

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"Зоря" дізналася суперників у Лізі Європи
"Зоря" дізналася суперників у Лізі Європи / Getty Images

У четвер, 18 липня, визначився опонент луганської «Зорі» у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Путівку в наступний етап турніру підопічні Віктора Скрипника оскаржать в протистоянні з віце-чемпіоном і володарем Кубка Чорногорії "Будучностю".

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Для виходу в наступне коло "Будучность" розгромила естонську Нарву з рахунком 4:1. Команди пішли на перерву за рахунку 1:1, але друга 45-хвилинка обернулася для гостей трьома пропущеними голами.

Поєдинки другого раунду кваліфікації відбудуться 25 липня і 1 серпня. "Зоря" перший матч зіграє на виїзді. Домашній поєдинок команда Віктора Скрипника проведе на "Славутич-Арені".

Ще до першої очної дуелі (за підсумками жеребкування 22 липня) "Зоря" і "Будучность" дізнаються свого потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

В рамках підготовки до сезону луганчани 18 липня провели в Запоріжжі спаринг зі ще одним нашим учасником в Лізі Європи "Маріуполем", обігравши команду Олександра Бабича – 3:1.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Новини Спорту ФК Зоря
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