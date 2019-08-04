"Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео

Луганська "Зоря" після матчу в Лізі Європи зустрілася з "Дніпром-1" в рамках 2-го туру УПЛ. Для команди Віктора Скрипника це був четвертий матч за 11 днів.

Зоря – Дніпро-1 1:1

Голи: Кочергін, 70 – Когут, 45+3

Три попередні матчі "Зоря" виграла. Серед них і два матчі кваліфікації Ліги Європи, і пройшла у наступне коло, де зіграє проти болгарського ЦСКА.

Читайте також: "Зоря" зіграє проти ЦСКА Софія у Лізі Європи: що відомо про суперника

"Дніпро-1" теж виграв свій дебютний матч в УПЛ. Тож обидві команди прагнули продовжити свою переможну серію. І "Зоря" з перших хвилин пішла в атаку. Гості ж більше часу захищалися, покладаючи надії на небезпечні контрвипади. Вони хоч і були, але забити жодній з команд не вдалося.

Аж поки не пішли додані до першого тайму час. Арбітр додав лише дві хвилини, але дозволив "Дніпро-1" подати кутовий, навіть коли цей час минув. Булеца подав з кутового, і Когут пробив потужно головою. Шевченко хоч і дотягнувся до м'яча, але відбити його не зумів.

З початку другого тайму "Зоря" кинулася відігруватися. Нагоду зрівняти рахунок мав Юрченко. Громова збили майже на лінії штрафного майданчика. Але удар зі стандарту пролетів значно вище воріт.

Варто побачити, як "Шахтар" без проблем розгромив "Карпати"

Та все ж свій гол луганці забили. Кочергін отримав пас перед штрафним майданчиком та потужно пробив низом у кут воріт. Клищук дещо запізнився зі стрибком, і пропустив гол. Та згодом він врятував свою команду, коли забивати міг Міхайліченко.

У підсумку нічия, яка стала першою у цьому чемпіонаті. Команди набрали по 4 очки, і посідають 4 та 5 місце у турнірній таблиці.