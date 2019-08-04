"Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео

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Зоря - Дніпро-1: результат матчу та відео голів
Зоря – Дніпро-1: результат матчу та відео голів / http://zarya-lugansk.com

Луганська "Зоря" після матчу в Лізі Європи зустрілася з "Дніпром-1" в рамках 2-го туру УПЛ. Для команди Віктора Скрипника це був четвертий матч за 11 днів.

Зоря – Дніпро-1 1:1
Голи: Кочергін, 70 – Когут, 45+3

Три попередні матчі "Зоря" виграла. Серед них і два матчі кваліфікації Ліги Європи, і пройшла у наступне коло, де зіграє проти болгарського ЦСКА.

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"Дніпро-1" теж виграв свій дебютний матч в УПЛ. Тож обидві команди прагнули продовжити свою переможну серію. І "Зоря" з перших хвилин пішла в атаку. Гості ж більше часу захищалися, покладаючи надії на небезпечні контрвипади. Вони хоч і були, але забити жодній з команд не вдалося.

Аж поки не пішли додані до першого тайму час. Арбітр додав лише дві хвилини, але дозволив "Дніпро-1" подати кутовий, навіть коли цей час минув. Булеца подав з кутового, і Когут пробив потужно головою. Шевченко хоч і дотягнувся до м'яча, але відбити його не зумів.

З початку другого тайму "Зоря" кинулася відігруватися. Нагоду зрівняти рахунок мав Юрченко. Громова збили майже на лінії штрафного майданчика. Але удар зі стандарту пролетів значно вище воріт.

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Та все ж свій гол луганці забили. Кочергін отримав пас перед штрафним майданчиком та потужно пробив низом у кут воріт. Клищук дещо запізнився зі стрибком, і пропустив гол. Та згодом він врятував свою команду, коли забивати міг Міхайліченко.

У підсумку нічия, яка стала першою у цьому чемпіонаті. Команди набрали по 4 очки, і посідають 4 та 5 місце у турнірній таблиці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря ФК Дніпро-1 УПЛ
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