Зоря – Еспаньйол: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

"Зоря" та "Еспаньйол" зустрінуться у Запоріжжі в рамках матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі та прохід у груповий етап турніру.

Зоря – Еспаньйол прогноз на матч

У четвер, 29 серпня, "Зоря" проведе можливо найважливіший матч року. Луганчани прийматимуть вдома "Еспаньйол" в матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи. Від результату гри буде залежати, чи продовжить команда Віктора Скрипника свої виступи в єврокубках або відкладе їх як мінімум до наступного сезону.

У першому матчі "Зоря" в Барселоні поступилася 1:3. Зусиллями Кочергіна луганчани ще до перерви вийшли вперед, але в другому таймі стали грати на утримання результату і розгубили свою перевагу. Голкіпер Шевченко рятував команду як міг, навіть потягнув пенальті за рахунку 1:1, але одних його старань не вистачило. До речі, один з голів за "Еспаньйол" забив екс-гравець "Шахтаря" Факундо Феррейра.

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Прогноз MarathonBet

Експерти не бачать "Зорю" в груповому раунді Ліги Європи. Після поразки у Барселоні з рахунком 1:3, луганці відверті аутсайдери на шляху до позитивного результату двоматчевого протистояння із "Еспаньолом".

Прохід "Зорі" у наступний раунд оцінюють чималим коефіцієнтом – 8,8. На те, що далі пройде "Еспаньол" – 1,69.



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Для того, що компенсувати виїзну поразку "Зорі" потрібно забивати щонайменше двічі. Таку ймовірність оцінюють коефіцієнтом 2,82. "Еспаньол" більше півтора – 2,11.

Favorit Sport

Щоб пройти далі "Зорі" необхідно перемагати з рахунком не менше ніж 2:0. Інші варіанти вже менш вірогідні, наприклад, виграти 3:1 і перевести все в овертайм або серію післяматчевих пенальті.

Головний тренер команди Віктор Скрипник заявив, що шанси у його команди залишаються і що як мінімум йому б не хотілося програвати вдома перед своїми вболівальниками, тому луганчани намагатимуться хоча б голосніше грюкнути дверима.

Аналітики Favorit Sport пропонують коефіцієнт 3,25 на перемогу "Зорі" і 3,30 на нічию (на перемогу "Еспаньйола" – 2,17). Що ж стосується бажаного для українських уболівальників рахунку 2:0, то тут коефіцієнт 16,25.

"В Іспанії ми побачили два абсолютно різних тайми, – каже найкращий бомбардир ЧС-1994 Олег Саленко. – Якщо "Зоря" знову видасть таку гру, як і в першій половині матчу – шанси у луганчан будуть. Інше питання, що в минулий раз команді явно не вистачило сил і навряд чи її кондиції сильно змінилися за тиждень. Втім, всім ми віримо в маленьке диво. Швидкий гол "Зорі" все дуже змінить, "Еспаньйол" це чудово розуміє і тому приїде в Україну боротися в повну силу. Іспанці чудово вміють тримати м'яч, і вони постараються не дати "Зорі" шансів для атаки. Нас чекає дуже напружений матч".

Прогноз Pari Match

Перед першим матчем на прохід "Зорі" у груповий етап Ліги Європи букмекери давали коефіцієнт 5. Тепер же шанси луганців набагато менші. На те, що "Зоря" пройде "Еспаньйол" коефіцієнт 9,10. Прохід іспанського клубу – 1,06.

"Зорі", щоб надіятися на перемогу у двоматчевому протистоянні з "біло-синіми" вкрай важливо забити першими. Коефіцієнт на те, що українців відкриють рахунок у грі – 2,06. Коефіцієнт на те, що "Зоря" переможе й не пропустить – 5.

Поєдинок "Зоря" – "Еспаньйол" відбудеться у четвер, 29-го серпня. Початок гри в Запоріжжі – о 20:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.