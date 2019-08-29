Зоря – Еспаньйол: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

"Зоря" в Запоріжжі 29-го серпня приймає іспанський "Еспаньйол" в рамках плей-офф Ліги Європи. Команди боротимуться за путівку в груповий етап. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу "Зоря" – "Еспаньйол" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри – о 20:00.

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Матч "Зоря" – "Еспаньйол" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

У першій грі іспанський клуб переміг "Зорю" з рахунком 3:1. Щоб пройти далі "Зорі" необхідно перемагати з рахунком не менше ніж 2:0.

Також сприятливим рахунком для "Зорі" може бути перемога 3:1. Тоді команди зіграють овертайм.

Стартові склади команд:

Зоря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханн, Тимчик, Іванысеня, Хомченовський, Громов, Лєднєв, Кочергін, Будківський

Еспаньйол: Дієго Лопес, Дідак Віла, Калера, Льюїс Лопес, Хаві Лопес, Дардер, Марк Рока, Гранеро, Варгас, Феррейра, Мелендо.

Зоря – Еспаньйол – онлайн-трансляція

Результат матчу "Зоря" – "Еспаньйол" читайте на сайті Спорт24.