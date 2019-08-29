"Зоря" розписала яскраву нічию з "Еспаньйолом" і покинула Лігу Європи: відео

Луганська "Зоря" не зуміли створити сенсацію та пройти у груповий етап Ліги Європи сезону 2019/2020. Українську команду вибив іспанський "Еспаньйол".

Зоря – Еспаньйол 2:2

Голи: Лєднєв, 54, Русин, 78 – Феррейра, 34, Варгас, 62

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На старті поєдинку "Зоря" була помітно активнішою. Форварди українського клубу турбували воротаря іспанців, проте той не допускав помилок. На 34 хвилині гості несподівано вийшли вперед. "Злим генієм" для господарів знову став Факундо Феррейра.

Аргентинець часто забив "Зорі" ще в складі "Шахтаря". Цього разу "мужики" проґавили нападника під час кутового – 1:0.

Відео голу Феррейри

На старті другого тайму інтригу в поєдинку відновив Лєднєв. Талановитий хавбек луганців потужно прошив Лопеса з дальньої дистанції – 1:1. Щоб перевести гру в овертайм "Зорі" потрібно було забивати ще двічі.

Відео голу Лєднєва

Та мрії "Зорі" поховав Варгас. Атакувальний півзахисник барселонського клубу отримав розкішну передачу від зірки "Еспаньйола" Роки. Варгас уникнув офсайд і холоднокровно вивів свою команду вперед.

Відео голу Варгаса

Команда Віктора Скрипника не планувала складати зброю. "Мужики" билися до останнього й досягли свого на 78 хвилині. Русин, якого "Динамо" віддало в оренду, знову передав привіт київському клубу. Нападник познущався з оборонців "Еспаньйола" й забив прекрасний гол – 2:2.

Відео голу Русина

Та зіграти внічию з "Еспаньйолом" – це єдине, що вдалося "Зорі" у Запоріжжі. Луганський клуб не встиг вирвати бодай перемогу в грі, але гідно покидає Лігу Європи.

Другий рік поспіль українці вилітають у плей-офф кваліфікації. "Еспаньйол" здолав "Зорю" за сумою двох матчів з рахунком 5:3.