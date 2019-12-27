"Зоря" хоче підписати футболіста збірної Люксембургу

Луганська "Зоря" проявляє інтерес до 25-річного опорного півзахисника варшавської "Легії" та збірної Люксембургу Кріса Філіппса.

За інформацією Zarya.lg, луганчани вже провели переговори з представниками 25-річного гравця.

Читайте також: Як змінилися ціни на українських футболістів у 2019 році: топ-10 злетів та падінь

Контракт Кріса з "Легією" розрахований до 31 грудня поточного року, після чого він отримає статус вільного агента і зможе перейти в будь-який клуб без компенсації.

У той же час півзахисник може ще на один сезон продовжити відносини з "Легією", такий пункт також передбачений в його контракті. Але цей варіант буде актуальний у тому випадку, якщо Філіппс не зможе домовитися з новим клубом.

У поточному сезоні Філіппс провів за "Легію" 16 матчів у всіх турнірах. Орієнтовна вартість футболіста складає 500 тисяч євро.

На зимову перерву команда Віктора Скрипника пішла на третьому місці в таблиці УПЛ і відстає від йде другим Динамо на два очки.