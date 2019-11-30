"Зоря" піднялася на друге місце в УПЛ завдяки перемозі над "Карпатами": відео

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Зоря – Карпати: результат та відео голів

30 листопада "Зоря" приймала "Карпати" в 16 турі УПЛ. Господарі зустрічі здобули впевнену перемогу.

Зоря – Карпати 2:0

Гол: Вернидуб, 54, Русин, 87

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У першому таймі "Зоря" повністю декласувала "Карпати" та мала безліч шансів щоб забити.  Вже на 8-й хвилині Михайличенко наблизився до штрафної "Карпат" і гарматним ударом влучив у поперечину.

На 34-й хвилині той же Михайличенко видав відмінний пас в штрафну з лівого флангу, після чого Кудрик був відправлений на газон хибним замахом, проте вирішальний удар виявився неточним.

А під кінець першого тайму вже "Карпати" пробили у поперечину – Бойчук просто полетів в контратаку своєї команди, яку завершив обігравання захисника з подальшим ударом у верхню стійку.

У другій половині матчу луганчани все ж змогли перенести свою перевагу на табло. На 54-й хвилині Лєднєв точно подав у штрафну з кутового на лівому фланзі, після чого Вернидуб з наскоку вколотив м'яч у ворота ударом головою – 1:0. Варто зазначити, що футболіст забив гол у своєму двухсотому матчі в УПЛ.

Після забитого голу пристрасті у матчі тільки збільшились і команди почали обмін жовтими картками – 4 у "Зорі" та 2 у "Карпат".

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Під кінець гри клуб з Луганська поставив крапку у цьому матчі. Русин пройшов за спину Вакуленку, після чого форвард "Зорі" завершив ударом по порожніх воротах передачу з лівого флангу від Кочергіна – 2:0.

Таким чином, "Зоря" завдяки цій перемозі піднялася на друге місце в турнірній таблиці УПЛ, до завтра точно обійшовши "Динамо". "Карпати" з 11 очками залишаються десятими.

Зоря – Карпати відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати ФК Зоря
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