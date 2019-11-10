Зоря – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У неділю, 10 листопада, луганська "Зоря" на власному полі приймає ковалівський "Колос", Початок матчу о 14:00. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу "Зоря" – "Колос" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри у Запоріжжі о 14:00.

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Матч "Зоря" – "Колос" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. Також поєдинок доступний у YouTube на каналі Football Hub.

Зоря – Колос онлайн-трансляція матчу

"Зоря" зараз займає четверту сходинку в таблиці УПЛ. У двох балах попереду від луганчан "Десна" (вона свій матч 14 туру вже програла) і "Динамо" (ще може програти). Також потрібно не забувати, що в двох очках позаду – "Олександрія". "Колос" йде восьмим. До топ-6 ковалівцям поки не вистачає однієї перемоги.