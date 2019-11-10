"Зоря" перемогла "Колос" у матчі з двома пенальті та двома вилученнями: відео

Луганська "Зоря" у 14-у турі УПЛ обіграла на власному полі "Колос". Ця перемога дозволила луганцям піднятися на другу сходинку турнірної таблиці.

Зоря – Колос 2:0

Голи: Юрченко, 31 (пен), Кочергін, 90+1

Вилучення: Гавриш, 55, Морозко, 77 (усі – Колос)

Нереалізований пенальті: Волков, 76

Обом командам треба було перемагати у цьому матчі. Перемога "Зорі" у випадку поразки "Динамо" в матчі проти "Шахтаря" підіймала б луганців на друге місце у турнірній таблиці. Команда з Ковалівки ж прагне повернутися у топ-6, тож набрані три очки у цьому матчі зрівняли б їх у турнірній таблиці з шостим "Маріуполем".

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Початок матчу виявився доволі бойовим. Команди грали на рівних, і створювали моменти поблизу воріт один одного. Першими ж забити могли гості. На 18 хвилині після прострілу з флангу Шевченко відбив удар Морозка. Першим на добиванні опинився Оріховський, але з декількох метрів відправив м1яч вище воріт

Забила ж "Зоря" на 31-й хвилині. Русин отримав пас на хід та втікав у штрафний майданчик, де його і збив Гавриш. Арбітр одразу призначив пенальті, а захиснику показав жовту картку. Пенальті ж реалізував Юрченко. Хоча Волинець вгадав напрям удару.

Кінцівка тайму відзначилася ударом зі штрафного від Лєднєва. Гравець хотів "прошити" стінку, але після рикошету м'яч полетів за межі поля.

У другому таймі "Зоря" могла ще раз претендувати на пенальті, коли Русин знову впав у штрафному майданчику. Контакт у нападника із суперником був, але арбітр не побачив тут порушення правил.

Згодом "Колос" міг забивати. Команда провела хорошу атаку в пас. На ударну позицію виходив Лисенко, який впав після зіткнення з Каменюкою. Однак форвард зумів проштовхнути м'яч в останній момент. Шевченко вже не встигав зреагувати на цей удар, але воротаря підстрахував Чеберко, який і виніс м'яч майже з лінії воріт.

Після цього "Колос" залишився у меншості – другу жовту картку отримав Гавриш.

На 75-й хвилині "Колос" міг зрівняти рахунок. Чеберко збив у штрафному майданчику Зозулю, і арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Волков, але Шевченко намертво впіймав м'яч після його удару низом.

А за мить "Колос" залишився вдев'ятьох. Морозко виходив в атаку, але втратив м'яч і грубо зіграв проти Вернидуба, за що і отримав червону картку.

На 85 хвилині Будківський міг знімати питання про переможця матчу. Він отримав навіс від Михайліченка з флангу, але головою пробив дуже невлучно. При цьому нападник був без опіки суперника в цьому моменті, але скористатися як слід моментом не зумів.

Другий гол "Зоря" забила вже у компенсований арбітром час. Лєднєв дійшов до штрафного майданчика, але так і не отримав можливість для удару. Тож він відпасував на Кочергіна, і півзахисник в дотик пробив під штангу. Волинець ще намагався дістатися до м'яча, але так і не зумів.

"Зоря" перемагає та підіймається на другу сходинку. ""Колос" же залишився на восьмій позиції.