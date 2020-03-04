Зоря – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Луганська "Зоря" грає матч проти ПФК "Львів". матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" розпочнеться о 17:00 4 березня.
Матч "Зоря" – "Львів" по телебаченні покаже канал УНІАН. Онлайн же його можна переглянути на youtube-каналі Football Hub.
До слова: "Маріуполь" розгромив "Ворсклу" й збільшив шанси потрапити у топ-6: відео
Онлайн-трансляція матчу Зоря – Львів
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