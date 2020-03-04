24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Зоря – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

- Читать новость на русском
Зоря – Львів онлайн-трансляція / ПФК "Львів"

Луганська "Зоря" грає матч проти ПФК "Львів". матч у Запоріжжі на стадіоні "Славутич" розпочнеться о 17:00 4 березня.

Матч "Зоря" – "Львів" по телебаченні покаже канал УНІАН. Онлайн же його можна переглянути на youtube-каналі Football Hub.

До слова: "Маріуполь" розгромив "Ворсклу" й збільшив шанси потрапити у топ-6: відео

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Львів

 

7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту ФК Львів ФК Зоря Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 15:06 Володимир Бородянський: хто такий глава Міністерства культури, молоді та спорту
Михайло Гема
сьогодні 13:45 Як збірна України грала зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії – суперниками у Лізі націй
Ігор Саджениця
сьогодні 10:32 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу: відео (18+)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:00 У принциповому кубковому поєдинку "Челсі" переміг "Ліверпуль": відео
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук