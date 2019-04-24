"Зоря" здобула вольову перемогу над "Львовом" завдяки пенальті на останній хвилині: відео

"Зоря" та "Львів" перед матчем перебували за межами топ-4, що не гарантувало їм участь в єврокубках наступного сезону. Тож кожній з команд слід було перемагати.

Зоря – Львів 2:1

Голи: Будківський, 56, Караваєв, 90+1 (пен) – Бруно, 42

Перший тайм між командами виявився не надто багатим на моменти. Кожна з команд завдала лише по одному удару в площину воріт. Але саме цей удар вивів "Львів" вперед. Правда, сталося це вже наприкінці тайму. А до цього "Львів" міг вийти вперед вже на 10-ій хвилині, коли м’яч під удар скинули Вісенте. Але захисник пробив значно вище воріт.

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А вже за мить захисник "містян" врятував свою команду, коли "Зоря" провела атаку, і після пасу з флангу мав пробивати Хомченовський. Але його удар заблокував саме Вісенте у підкаті.

Загалом команди закінчували свої атаки дальніми ударами. Небезпечніший був удар "Зорі" на 36-ій хвилині. Але Бандура впорався з ним.

Щодо гола "Львова", то за "містян" забив Бруно. Після подачі з кутового нападник на ближній штанзі "підрізав" м’яч у дальній кут. Від стійки той залетів за лінію воріт.

Згодом Бруно міг як забивати гол, так і стати автором результативної передачі. У штрафному майданчику нападник "Львова" поштовхався з Чеберком, після чого прокинув м’яч далі. Але партнер не зумів нею скористатися, і м’яч забрав Шевченко.

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Другий тайм для "Зорі" розпочався з подвійної заміни – замість Громова та Луньова вийшли Лєднєв та Кабаєв. І це принесло результат. Лєднєв отримав пас від Караваєва, хитнув суперника, після чого з меж штрафного майданчика навісив на Будківського. Нападник головою відправив м’яч у ворота Бандури.

Матч на полі почав приймати вид боротьби – чимало доволі грубої гри, після якої гравцям надавали допомогу. В одному з епізодів навіть виникла сутичка. Закінчилося все тим, що арбітру навіть довелося мало не руками розбороняти Чайковського та Борзенка, які зійшлися у словесній перепалці. Але жовту картку після цього отримав Мартан.

На 65-ій хвилині м’яч після удару Кабаєва влучив у хрестовину воріт. "Львів" на це відповів моментом Шини. Гравець уник офсайду та виходив на ворота "Зорі". Але Шевченко вчасно вийшов на перехоплення.

"Зоря" у другому таймі мала більше моментів, щоб вийти вперед. Але здобути перемогу команді допоміг випадок. На останній хвилині матчу м’яч влучив у руку Парамонову. Зважаючи, що це було у штрафному майданчику, суддя призначив пенальті. Його реалізував Караваєв, не надто сильно пробивши у кут воріт.

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"Зоря" перемагає та піднімається на п'яте місце. На шосту сходинку опускається "Львів".