Зоря – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Зоря - Маріуполь: дивитися онлайн матч 21 вересня 2019 - УПЛ
Зоря – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / zarya-lugansk.com

У суботу, 21-го вересня, луганська "Зоря" приймає "Маріуполь" в рамках восьмого туру чемпіонату України. Переглянути поєдинок можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24

Телетрансляція матчу "Зоря" – "Маріуполь" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри – о 17:00.

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Матч "Зоря" – "Маріуполь" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

Зоря – Маріуполь – онлайн-трансляція

До матчу з "Маріуполем" у "Зорі" були два виснажливі поєдинки. Луганці вдома вирвали нічию в "Динамо", а на виїзді програли "Шахтарю" (4:3). "Маріуполь" на виїзді переміг ФК "Львів", а вдома розділив очки з "Олімпіком". 

До цієї гри "Зоря" перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці. "Азовці", набравши 8 очок, ділять з "Динамо" та "Карпати" 7-у сходинку. 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Зоря ФК Маріуполь
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