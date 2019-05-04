Зоря – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу
Луганська "Зоря" у 27 турі УПЛ грає проти "Маріуполя". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.
Перед цим матчем "Зоря" займає четверте місце, яке дає право на потрапляння у кваліфікацію Ліги Європи на наступний сезон. "Маріуполь" поки п'ятий. Поки це місце не гарантує єврокубки. Все через те, що п'ятою командою у єврокубках може стати першоліговий "Інгулець", якщо він переможе "Шахтар" у фіналі Кубка України.
До слова: Якщо обіграємо "Шахтар", знайду ресурси, щоб побудувати стадіон, – президент "Інгульця"
Поки ж "Зоря" випереджає "Маріуполь" на 5 очок.
Онлайн-трансляція матчу Зоря – Маріуполь
Джерело: 24 канал
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