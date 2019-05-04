"Зоря" неочікувано поступился "Маріуполю" на власному полі: відео

Луганська "Зоря", яка активно бореться за третє місце, приймала п'ятий "Маріуполь". Команди розділяло 5 очок. Тож обом командам потрібно було перемагати, щоб збільшити свої шанси на потрапляння в єврокубки на наступний сезон.

Зоря – Маріуполь 0:1

Гол: Фомін, 34

Команди не надто активно розпочали матч. Було багато помилок з боку футболістів з обох сторін. Тож на початку гри обійшлося без гострих моментів.

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Найбільш небезпечна нагода у "Зорі" у першому таймі виникла тоді, коли Будківський мав у дотик замикати простріл з флангу. Але нападник з метра не зумів попасти по м'ячу.

Натомість як слід реалізовувати моменти показали два форварди "Маріуполя". Зубков отримав закидання з центру поля, скориставшись помилкою гравців захисту "Зорі", і віддав простріл на Фоміна. Нападник в дотик відправив м'яч у кут воріт суперника.

Значно активнішим вийшов другий тайм. І там "Зоря" мала декілька нагод, щоб зрівняти рахунок. Іванович, який вийшов на заміну, змарнував дві нагоди. Спочатку він пробив у дальній кут, але не поцілив. А в одні з атак м'яч відлетів до нього у штрафному майданчику. Те пробити голкіпера "Маріуполя" Гальчука він так і не зумів.

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До кінця матчу команди ще обмінялися декількома гострими випадами. Але голів на "Славутич арені" більше не було забито.

"Маріуполь" мінімально перемагає та скорочує відставання від "Зорі". Команда відривається від "Львова", який на шостій сходинці. "Зоря" ж втрачає можливість наблизитися до третьої "Олександрії".