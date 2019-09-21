"Зоря" не змогла дотиснути "Маріуполь" у матчі з двома вилученнями

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Зоря – Маріуполь: результат матчу та відеоогляд
Зоря – Маріуполь: результат матчу та відеоогляд / zarya-lugansk.com

У суботу, 21-го вересня, луганська "Зоря" в рамках восьмого туру чемпіонату України зустрілася з "Маріуполем". Команди розійшлися миром у матчі з двома вилученнями.

Зоря – Маріуполь 0:0

Вилучення: Будківський, 39 – Федорчук, 32

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У першому таймі господарі поля виглядали більш агресивно й мали декілька нагод забити гол. Зокрема, на 10 хвилині Кочергін пробив під поперечину, але Худжамов перевів на кутовий. Через 15 хвилин Рустам вдруге врятував партнерів. Худжамов не бачив момент удару, але відбив м'яч грудьми перед собою після удару Кочергіна.

А на 32 хвилині "азовці" залишилися у меншості. За підніжку Федорчук отримав другу жовту й покинув футбольне поле. У більшості "Зоря" грала тільки 7 хвилин. Будківський вдруге отримав жовту картку за гру ліктем і пішов відпочивати.

Наприкінці тайму команда Віктора Скрипника мала ще один момент. Забутий захисниками Вернидуб коліном після подачі з кутового влучив повз кут воріт.

Відразу по перерві "Зоря" знову могла відкривати рахунок. Спершу Худжамов ногою витягував удар низом від гравця луганців і перевів на кутовий. Та тут же Рустам здійснив другий сейв. Після подачі Вернидуб бив без спротиву, але голкіпер "Маріуполя" врятував партнерів.

На 55 хвилині Лєднєва зачепили у штрафному: він був першим на м'ячі, тому "чистий" пенальті. Але арбітр вирішив, що порушення правил не було. "Зоря" продовжувала домінувати на полі. На 77 хвилині Кочергін потужно пробив з дальньої відстані, та Худжамов здійснив черговий сейв. "Маріуполь" сидів у глибокому захисті й проводив поодинокі контратаки.

Наприкінці матчу "Маріуполь" заробив перший кутовий і ледь не забив гол. Мишньов вдало зіграв на підбиранні та розрядив гармату. Шевченко "витягнув" м'яч, який летів у нижній кут. Найкращий момент "Маріуполь" мав у компенсований час. Топалов замикав простріл з флангу: Шевченко вже супроводжував м'яч, який пролетів біля стійки. Голів вболівальник так і не дочекалися – 0:0.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ ФК Зоря ФК Маріуполь
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