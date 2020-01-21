"Зоря" несподівано змінила спаринг-партнера за день до матчу

Луганська "Зоря" оголосила про зміни у розкладі товариських матчів на першому тренувальному зборі.

Напередодні повідомлялося, що зустріч з боснійським "Челіком", запланована на 22 січня, була скасована. Втім, луганчани недовго шукали нового спаринг-партнера.

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21 січня офіційний сайт ФК "Зоря" повідомив про досягнуту домовленість з клубом "Нефтчі", представником вищого дивізіону Киргизстану.

Матч "Зоря" – "Нефтчі" пройде 22 січня. Початок – о 9:30 (час – київський).

З приводу вечірньої зустрічі з "ЛКС Лодзь" все залишається без змін. Розпочнеться вона о 15 годині по турецькому, і о 14 годині, відповідно, за українським часом.