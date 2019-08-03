"Зоря" офіційно орендувала Назарія Русина

Луганська "Зоря" орендувала форварда київського "Динамо" Назарія Русина.

Термін орендної угоди – один рік. Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

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Русин з великою часткою ймовірності проведе свій перший матч у футболці "Зорі" на наступному тижні, коли в третьому відбірковому раунді Ліги Європи підопічні Віктора Скрипника будуть приймати софійський ЦСКА.

В середині липня футболіста проводжали в оренду в "Карпати", однак угода не відбулася і Русин був включений в заявку "Динамо" на новий сезон. Тоді ж з'явилася інформація про можливу оренду в "Зорю".

Перехід Русина може бути безпосередньо пов'язаний з трансфером нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса, який підписав зі столичним клубом 5-річний контракт.

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20-річний Назарій в минулому сезоні взяв участь в 24 матчах киян, забивши 5 голів і віддавши єдину результативну передачу.

У неділю, 4 серпня, команда Скрипника на своєму полі прийме СК "Дніпро-1".