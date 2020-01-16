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"Зоря" офіційно підсилилася футболістом збірної Хорватії

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"Зоря" офіційно підсилилася футболістом збірної Хорватії / zarya-lugansk.com

Хорватський футболіст Ловро Цвек став гравцем луганської "Зорі". Контракт розрахований на два з половиною роки.

Як повідомляє сайт "Зорі", Ловро вже приєднався до команди на зборах.

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Новий футболіст "Зорі" може виступати на позиції опорного півзахисника, а також зіграти в півзахисті справа.

Ловро перейшов у "Зорю" зі словацького клубу "Сениця". Про умови переходу "Зоря" поки не повідомляє.

Цвек також виступав за словенські клуби: "Целє", "Заврч", "Алюміній". Крім того, був залучений у складі збірної Хорватії U-20, де провів дві гри.

У "Зорі" Ловро буде грати під 4-м номером.

Також у "Зорю" перейшов хавбек Андрій Циганікс. Угода підписана на 2,5 року. Він буде грати під номером 97.

Трансферні новини "Зорі"

  • Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про трансфери луганського клубу взимку. Команду покинуть декілька футболістів, однак будуть і новачки.
  • За інформацією ЗМІ, донецький "Шахтар" може підсилити лівий фланг оборони. "Гірники" зацікавлені у придбанні Богдана Михайличенка із "Зорі".
  • "Зоря" перед відновленням сезону втратила нападника. Назарій Русин, який виступав за луганців в оренді, повернувся у "Динамо".
  • Водночас у "Динамо" спростували чутки про інтерес до лідера "Зорі" Дмитра Іванісені.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря Трансфери
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