"Зоря" офіційно підсилилася футболістом збірної Хорватії

Хорватський футболіст Ловро Цвек став гравцем луганської "Зорі". Контракт розрахований на два з половиною роки.

Як повідомляє сайт "Зорі", Ловро вже приєднався до команди на зборах.

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Новий футболіст "Зорі" може виступати на позиції опорного півзахисника, а також зіграти в півзахисті справа.

Ловро перейшов у "Зорю" зі словацького клубу "Сениця". Про умови переходу "Зоря" поки не повідомляє.

Цвек також виступав за словенські клуби: "Целє", "Заврч", "Алюміній". Крім того, був залучений у складі збірної Хорватії U-20, де провів дві гри.

У "Зорі" Ловро буде грати під 4-м номером.

Також у "Зорю" перейшов хавбек Андрій Циганікс. Угода підписана на 2,5 року. Він буде грати під номером 97.

Андрейс Цыганикс – игрок «Зари»



Полузащитник Андрейс Цыганикс только что подставил свою подпись под контрактом с луганской «Зарёй». Срок соглашения – 2,5 года. https://t.co/2U1jJXDcjM pic.twitter.com/31sOioCpr2 — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 16 января 2020 г.

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