"Зоря" офіційно підсилилася футболістом збірної Хорватії
Хорватський футболіст Ловро Цвек став гравцем луганської "Зорі". Контракт розрахований на два з половиною роки.
Як повідомляє сайт "Зорі", Ловро вже приєднався до команди на зборах.
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Новий футболіст "Зорі" може виступати на позиції опорного півзахисника, а також зіграти в півзахисті справа.
Ловро перейшов у "Зорю" зі словацького клубу "Сениця". Про умови переходу "Зоря" поки не повідомляє.
Цвек також виступав за словенські клуби: "Целє", "Заврч", "Алюміній". Крім того, був залучений у складі збірної Хорватії U-20, де провів дві гри.
У "Зорі" Ловро буде грати під 4-м номером.
Також у "Зорю" перейшов хавбек Андрій Циганікс. Угода підписана на 2,5 року. Він буде грати під номером 97.
Трансферні новини "Зорі"
- Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про трансфери луганського клубу взимку. Команду покинуть декілька футболістів, однак будуть і новачки.
- За інформацією ЗМІ, донецький "Шахтар" може підсилити лівий фланг оборони. "Гірники" зацікавлені у придбанні Богдана Михайличенка із "Зорі".
- "Зоря" перед відновленням сезону втратила нападника. Назарій Русин, який виступав за луганців в оренді, повернувся у "Динамо".
- Водночас у "Динамо" спростували чутки про інтерес до лідера "Зорі" Дмитра Іванісені.
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