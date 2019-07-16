"Зоря" офіційно підсилилася трьома легіонерами та українцем

Луганська "Зоря" офіційно оголосила про підписання контрактів з чотирма гравцями. Угоди зі всіма футболістами укладено на два роки.

У "Зорю" перейшов німецький захисник Джоель Абу Ханна. Джоель приєднався до "Зорі" на зборах, грав у контрольних іграх на позиції лівого захисника.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

До "Зорі" він виступав за леверкузенський "Баєр", "Кайзерслаутерн", "Магдебург", "Фортуну" Кельн.

Бразильський захисник Лазіо перебував на перегляді "Зорі" під час зборів у Словенії. Під час збору грав на позиції центрального захисника.

Лазіо гратиме у складі луганців під 5-м номером. Гравець почав свою кар'єру в клубі "Атлетіко Ітапемірім". Потім виступав за бразильський "Джоінвіль" і "Деспортіво Бразіл".

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

Третім легіонером "Зорі" став воротар Нікола Василь. Голкіпер приєднався до "Зорі" на зборах та зіграв у декількох контрольних іграх. Виступав за клуби: "Зрінськи", "Ігман", "Бранітель", "Нюрнберг-2". Брав участь в матчах збірної Боснії та Герцеговини Ю-18 і Ю-21.

Гравцем "Зорі" став український півзахисник Дмитро Іванісеня. До цього Іванісеня на професійному рівні виступав у донецькому "Шахтарі-3", "Іллічівці-2" й основній команді маріупольців, а також у тбіліському "Динамо". Свого часу викликався в розташування збірних України U-16 і U-21.