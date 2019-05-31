"Зоря" офіційно залишилася без головного тренера: названо можливу заміну

Луганська "Зоря", яка завершила чемпіонат України на п'ятому місці і завоювала путівку в кваліфікацію Ліги Європи, оголосила про відставку головного тренера команди Юрія Вернидуба.

Таке рішення було прийнято вранці 31 травня за підсумками розмови 53-річного фахівця з президентом луганського клубу Євгеном Геллером.

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Вернидуб кілька разів протягом останніх сезонів натякав на догляд з тренерської посади. Однак в підсумку він залишався працювати з Зорею.

За інформацією Footboom, новим головним тренером "Зорі" може бути призначений Роман Санжар. Імовірність такого призначення оцінюється високо.

40-річний фахівець раніше працював тільки в «Олімпіку», який виводив в кваліфікацію Ліги Європи.

Вернидуб в листопаді 2011 року став виконуючим обов'язки головного тренера луганського клубу, а з 2 травня 2012-го працював без приставки в.о.

Під керівництвом українського тренера команда ставала бронзовим призером чемпіонату України, грала в груповому етапі Ліги Європи і доходила до фіналу Кубка України.

У сезоні 2018/19 "Зоря" фінішувала 5-ю в турнірній таблиці УПЛ, поступившись в останньому турі "Маріуполю", який в підсумку став 4-м.

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