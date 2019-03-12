"Зоря" оголосила про підписання другого в історії УПЛ японця

Луганська "Зоря" підписала японського півзахисника Іцукі Урату, який був на перегляді у клубу.

Як повідомляє офіційний сайт "Зорі", контракт розрахований на три роки.

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22-річний Урата перебував на перегляді під час турецьких зборів "Зорі" цієї зими, однак, отримавши пошкодження, гравець покинув команду і знову приєднався до клубу лише після прильоту команди до України.

Урата грав за молодіжні збірні Японії усіх вікових категорій. Попереднім клубом Іцукі була "Гіраванс Кутакуші".

Зазначимо, що Урата став другим японцем в історії чемпіонатів України. Першим представником цієї країни в українському футболі був Ясухіро Като, який був заявлений за "Говерлу" в Першій лізі.

До слова, трансферне вікно в Україні закрилося 1 березня. Японець перейшов в "Зорю" на правах вільного агента.

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