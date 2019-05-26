"Зоря" впевнено перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце: відео

Луганська "Зоря" активно бореться за четверте місце в чемпіонаті України. Тож команда повинна була перемагати "Олександрію" у неділю, 26 травня. Що і зробила команда Юрія Вернидуба.

Зоря – Олександрія 3:1

Голи: Громов, 29, Луньов, 44, Хомченовський, 68 – Довгий, 12

"Олександрія" вже стала бронзовим призером чемпіонату України та зіграє у груповому етапі Ліги Європи. У той час як "Зоря" бореться за четверте місце з "Маріуполем". Воно дає можливість стартувати з третього етапу кваліфікації Ліги Європи. П'яте місце змушує розпочинати шлях до групового етапу ЛЄ раніше.

До слова: "Шахтар" розгромив "Маріуполь", забивши чотири голи

Та саме "Олександрія" вийшла вперед у цьому матчі першою. Після подачі зі штрафного м'яч опускався у штрафного майданчика. Голкіпер Шевченко вийшов на перехоплення, захисники "Зорі" не заважали йому. Але Довгий вибіг з-за їх спини та перед самим голкіпером "підрізав" м'яч, відправивши його у ворота суперників.

Такий перебіг подій дещо шокував господарів поля. Але ще до перерви "Зоря" не лише зрівняла рахунок, але й вийшла вперед. Спочатку забив Громов. При цьому у гравців "Олександрії" були зауваження до арбітра матчу. На їх думку, гравців луганської команди порушили правила під час атаки. Але гол зарахували.

Зарахували й гол Луньова, який гравець забив перед перервою. Хоча гравці "Олександрії" сигналізували, що гравець перебував в офсайді. Але повтор чітко показав, що футболіст "Зорі" уник положення поза грою.

Гол Хомченовського у другому таймі встановив остаточний рахунок матчу. Півзахисник отримав м'яч після подачі з кутового. Прийнявши його у штрафному майданчику, він його обробив, після чого пробив у верхній кут воріт.

"Зоря" перемагає та піднімається на четверте місце. Тепер луганській команді достатньо буде не програти у наступному матчі "Маріуполю" на виїзді.