Зоря – Олімпік: онлайн-трансляція матчу УПЛ

1 березня "Зоря" на власному полі приймає "Олімпік" у 20 турі української Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Матч з луганчанами в першому колі закінчився катастрофою для донецького клубу: на полі стадіону "Динамо" імені В.Лобановського "Зоря" обіграла суперників з рахунком 5:0. Дублем у тій зустрічі відзначився Русин, ще по голу забили Юрченко, Лєднєв і Кабаєв, а "олімпійці" у першому таймі залишилися в меншості після вилучення Ксьонза.

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Але "Олімпік" не можна назвати зручним опонентом для "чорно-білих". До вищезазначеного фіаско донеччани не програвали "Зорі" чотири матчі – 3 нічиї і 1 перемога.

Зоря – Олімпік: онлайн-трансляція