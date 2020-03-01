"Зоря" мінімально перемогла "Олімпік" та обійшла "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ: відео

1 березня луганська "Зоря" перемогла донецький "Олімпік" у матчі 20 туру УПЛ – 1:0.

Зоря – Олімпік 1:0

Гол: Кабаєв, 77

Перший день весни українська Прем'єр-ліга зустріла поєдинком між командами з двох полюсів турнірної таблиці. "Чорні коти" в минулому турі зуміли зломити опір "Маріуполя" у другому таймі зустрічі (2:1), а ось для "олімпійців" важлива з точки зору турнірного становища гра проти ФК "Львів" завершилась мінімальною поразкою при абсолютно незмістовному футболі з обох сторін (0:1).

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У першому таймі луганчани володіли ініціативою і мали декілька небезпечний моментів, щоб забити. Перович пробивав з центральної зони, хотів перекинути, але Кринський дивом взяв хитрий удар нападника "біло-чорних".

Також на 30-й хвилині Юрченко замикав дальню штангу, порожній кут був перед ним, але він просто промазав. Як це сталося – загадка для всіх. До кінця першої 45-хвилинки "Зоря" так і не змогла вийти на ударну позицію, "Олімпік" організовано оборонявся всією командою.

Після перерви більш агресивно став грати "Олімпік", "Зоря" була змушена повертатися на власну половину поля, але в цілому темп зустрічі був рівним.

Але на 74-й хвилині зустрічі все змінилось. Спершу "Олімпік" змарнував дві нагоду забити, коли Махарадзе виконав супер-сейв один на один з Кравченком, який намагався реалізувати помилку Іванісені при передачі назад на голкіпера. Одразу після цього Гришко вискочив на дальню штангу при подачі з кутового на лівому фланзі, але не зміг влучити по воротах з близької дистанції.

За декілька хвилин вже "Зоря" помстилася за пожежу біля власних воріт. Після кутового Ксьонз невдало вибив м'яч і Владислав Кабаєв на дальній штанзі переправив снаряд у сітку – 1:0.

Відео голу Кабаєва

Наприкінці матчу "Олімпік" ледь не вирвав нічию – удар головою від Шахаба при подачі кутового з лівого флангу влучив у дальній каркас воріт.

Ця звитяга дозволила підопічним Віктора Скрипника вийти на друге місце в турнірній таблиці УПЛ, випередивши "Динамо" на 1 очко. "Олімпік" йде 10-им (18 очок).