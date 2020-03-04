"Зоря" перемогла "Львів" та повернулася на друге місце, луганці двічі не реалізували пенальті

Луганська "Зоря" в домашньому матчі перемогла "Львів". При цьому луганський клуб двічі не реалізували пенальті. А завдяки перемозі піднялися на друге місці.

Зоря – Львів 2:0

Голи: Кабаєв, 54, Лєднєв, 89

Нереалізований пенальті: Громов, 73, Лєднєв, 90+2 (Зоря)

У випадку перемоги "Зоря" могла повернутися на друге місце. На цю позицію піднялося "Динамо" після перемоги над "Колосом" за день до цього.

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Однак на початку зустрічі моментів було обмаль. На 17-й хвилині дальнього удару завдав Кочергін. Гості на це відповіли ударом Богунова. Обидва – повз ворота.

Натомість коли пробивав Луньов всередині першого тайму, міг вийти красивий гол. Півзахисник цілив у верхній кут воріт, однак Сарнавський у стрибку відбив його.



Сарнавський може претендувати на звання героя матчу (фото: ФК "Зоря")

Відповідь "Львова" – серія кутових. Хоча небезпечний був лише перший, коли після подачі пробивав Жонатан. Громов зумів відбити.

Могла "Зоря" забити і зі штрафного. При цьому гравці "Львова" не лише стали в стінку, але й лягли, щоб не прийшов удар низом. Та все ж саме низом і пробив Луньов. Але і цього разу Сарнавський врятував команду.

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Та найбільш небезпечний момент у першому таймі створили саме гравці "Львова". Алваро вдалося перехопити м'яч на чужій половині поля та організувати швидку атаку. У штрафному майданчику він віддав пас на Ренана. Нападник пробивав повз Васіла, але влучив у штангу. Першим на добиванні опинився Богунов, який і пробив у дотик. Незначний рикошет, але голкіпер зумів відбити м'яч. Богунов хотів добити у штрафному, але занадто картинно впав після дотику Чеберка. Арбітр не призначив пенальті, натомість показав гравцю "Львова" жовту картку.



Матч пройшов у боротьбі (фото: ФК "Зоря")

Рахунок у матчі вдалося відкрити аж в другому таймі. Іванісенія віддав на прорив Луньову, а вже мало не від межі поля півзахисник скинув під удар на Кабаєва. Гравця "Зорі" ніхто не оберігав у штрафному "Львова", і він завдав удар у кут воріт суперників.

Дивіться відео голу Кабаєва

За три хвилини Кабаєв та Луньов могли організувати ще один гол у ворота "Львова". Тільки цього разу перший прострілював, а другий пробивав. Однак цього разу м'яч пролетів в лічених сантиметрах від штанги.

Збільшити перевагу "Зоря" могла на 73-й хвилині. Після прострілу в штрафний майданчик Братков зіграв вкрай невдало, і м'яч влучив йому в руку. Арбітр одразу ж призначив пенальті. Пробивати пішов Громов, але не забив. Сарнавський впіймав м'яч, який летів у кут воріт.

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Врятував Сарнавський і після удару Лєднєва у кут воріт.

На 87-й хвилині Братков ще раз зіграв рукою. Правда цього разу не у штрафному майданчику, але штрафний призначили. А захисник отримав жовту картку. Пробивати пішов Лєднєв, і забив. М'яч пролетів між гравцями, які стояли у стінці.

А вже у компенсований арбітром час у ворота "Львова" було призначено ще один пенальті. Цього разу за гру рукою Борзенка. Пробивати пішов Лєднєв. Але Сарнавський знову вгадав напрям удару та піймав м'яч.

Матч закінчився перемогою "Зорі", яка повернулася на друге місце у турнірній таблиці.