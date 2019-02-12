"Зоря" підписала контракт з воротарем "Шахтаря"

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Микита Шевченко знову виступатиме за "Зорю"
Микита Шевченко знову виступатиме за "Зорю" / ФК "Зоря"

Луганська "Зоря" поповнила склад воротарем Микитою Шевченком. Останнім клубом голкіпера був донецький "Шахтар".

Контракт Шевченка із "Зорею" розрахований на 2,5 роки. Однак умови трансферу не повідомляються.

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Микита Шевченко – вихованець донецького "Шахтаря". За основу "гірників" дебютував у 2009 році. Однак більше грав за дубль. На початку 2011 року воротар був відданий в оренду в маріупольський "Іллічівець", проте і тут виступав виключно у молодіжній першості. І за основну команду маріупольського клубу так і не зіграв. Улітку 2012 року повернувся до "Шахтаря", де провів ще один сезон у "молодіжці".

Влітку 2013 року Шевченко відправився в оренду до луганської "Зорі", де також спочатку був воротарем молодіжної команди. За час перебування в команді, Микита провів у футболці "чорно-білих" 60 ігор. У 2016 році повернувся до "Шахтаря".

3 вересня 2018 року став гравцем львівських "Карпат" на умовах оренди до кінця року. По закінченні контракту повернувся до "Шахтаря". Однак не поїхав з командою на зимові збори.

Тепер же гравець на повноцінній основі перебрався до "Зорі". У луганському клубі буде виступати під 30-м номером

Микита Шевченко має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірну України. Також викликався до національної збірної України.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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