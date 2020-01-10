"Зоря" підпише племінника журналіста Ігоря Циганика

Племінник українського телеведучого і коментатора Ігоря Циганика Андреас Циганікс продовжить кар'єру в "Зорі".

22-річний латвійський нападник Андреас Циганікс приєднається до "Зорі" вже у найближчі дні, інформує FootballHub.

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Раніше генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов, не називаючи прізвища, анонсував підписання латвійця, який є вихованцем німецького клубу.

Основна позиція гравця – лівий вінгер, також здатний зіграти правого вінгера і центрального півзахисника.

Авторитетний статистичний портал Тransfermarkt оцінює гравця в 200 тисяч євро.

Циганікс грав за "Сконто", "Байєр" U-19, "Вікторію" з Кельна, дубль "Шальке" і "Камбюр". Останнім клубом був РФШ, за який він забив 1 гол і зробив 1 асист в 20 матчах. Також провів 8 матчів у складі збірної Латвії.