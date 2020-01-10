"Зоря" підсилиться трьома легіонерами

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів про трансфери луганського клубу взимку. Команду покинуть декілька футболістів, однак будуть і новачки.

"Зорю" вже покинули три футболісти – Пилип Будківський, Леван Арвеладзе та воротар Рафаель.

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За словами Рафаїлова, наразі агенти шукають нові клуби для декількох футболістів.

Я думаю це буде Діма Литвин. В оренду, швидше за все, підуть від нас Тимофій Сухар і Єгор Шалфеєв. І наш Владислав Ємець перебуває зараз в оренді, але думаю, перейде в клуб Прем'єр-ліги. Шукаємо ми команди і домовляємося про умови для Матеуса й Урати,

– цитує Рафаїлова сайт "Зорі".

Щодо новачків, то Рафаїлов заявив, що на збір у Запоріжжя приїдуть три нові гравці.

Поки що назву лише їх національності. Перший з них бразилець, другий латвієць, який довгий час грав за межами Латвії і є вихованцем одного з німецьких клубів і третій камерунець, який довгий час грав у Португалії. Цього камерунця ми хотіли запросити ще влітку, але не змогли домовитися. Зараз всі нюанси улагоджені. Є деякі проблеми з документами, але я думаю, що ми з усім справимося,

– резюмував гендиректор "Зорі".

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За словами Рафаїлова, ці три футболісти близькі до підписання контрактів із "Зорею" та вирушать на збір у Туреччину.

Рафаїлов заявив, що в Туреччину на перегляд приїдуть ще декілька футболістів. "За кількістю поки що не скажу точно. Але наші можливості не безмежні".

"Зоря" після 18 турів УПЛ посідає 3 місце з 34 очками.