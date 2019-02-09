"Зоря" посилиться гравцем з топ-клубу чемпіонату Португалії

Захисник "Порту" Фернандо Фонсека стане гравцем луганської "Зорі" на повноцінній основі.

21-річний футболіст погодив з луганчанами деталі особистої угоди, термін якого складе 2,5 роки, повідомляє португальське видання Record.

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Цікаво, що авторитетне видання Transfermarkt вже вказує Фонсеку в ролі гравця "Зорі". В поточному сезоні захисник виступав за молодіжну команду "Порту", а минулий чемпіонат на правах оренди провів у складі "Ешторіла".

Фернандо Фонсека є вихованцем "Порту", однак за першу команду "драконів" в своїй кар'єрі провів лише один поєдинок. Фонсека грає на позиції правого захисника. На його рахунку 29 матчів за юнацькі та молодіжні збірні Португалії.

Спорт 24 повідомляв, що нападник луганської "Зорі" бразилець Рафаель Ратао став гравцем "Словану" з Братислави. Гравець буде виступати в Словаччині на правах оренди з можливістю подальшого викупу братиславців.

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