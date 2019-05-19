Зоря – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

87 Читать новость на русском
Зоря – Шахтар: де дивитися онлайн 19.05.2019 - чемпіонат України
Зоря – Шахтар дивитися онлайн / ФК "Шахтар"

Матч між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем" у неділю, 19 травня, можна буде переглянути у різний спосіб. На стадіоні, по телебаченні чи онлайн. У тому числі на сайті Спорт24.

Домашні матчі луганської "Зорі" в чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч, який відбудеться у Запоріжжі. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 17:00.

Читайте також: Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Варто зазначити, що матчі на каналі "2+2" транслюються онлайн. Перегляд – безкоштовний і доступний за посиланням.

Матч 29-го туру УПЛ "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок – о 18:30.

Команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. "Шахтар" на першій сходинці, а "Зоря" перебуває на четвертому місці та бореться з "Маріуполем".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Євробачення-2019: результати голосування фіналу
сьогодні
12106
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар ФК Зоря
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
18 травня 21:05 Львівські "Карпати" перед матчем вшанували пам'ять 8-літнього фаната, який загинув в ДТП: фото
651
Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
16 травня 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
Станіслав Безушко 126
Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
18 травня 16:12 Перший гол нападника за 29 матчів допоміг "Ворсклі" перемогти "Арсенал": відео
463
Златана Ібрагімовіча дискваліфікували на два матчі за напад на воротаря під час матчу: відео
18 травня 12:40 Златана Ібрагімовіча дискваліфікували на два матчі за напад на воротаря під час матчу: відео
1293
Коломойський прибув в Україну, бо його син підписує контракт з баскетбольною командою
18 травня 11:07 Коломойський прибув в Україну, бо його син підписує контракт з баскетбольною командою
2150
Новини
Більше новин
Залиште відгук