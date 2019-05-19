Зоря – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України
Матч між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем" у неділю, 19 травня, можна буде переглянути у різний спосіб. На стадіоні, по телебаченні чи онлайн. У тому числі на сайті Спорт24.
Домашні матчі луганської "Зорі" в чемпіонаті України транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже матч, який відбудеться у Запоріжжі. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 17:00.
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Варто зазначити, що матчі на каналі "2+2" транслюються онлайн. Перегляд – безкоштовний і доступний за посиланням.
Матч 29-го туру УПЛ "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у середу, 3 квітня. Початок – о 18:30.
Команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. "Шахтар" на першій сходинці, а "Зоря" перебуває на четвертому місці та бореться з "Маріуполем".
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