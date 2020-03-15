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Зоря – Шахтар: де дивитися онлайн топ-матч УПЛ

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Зоря – Шахтар: де дивитися онлайн / ФК "Шахтар"

У неділю, 15 березня, "Зоря" зійдеться з "Шахтарем" в рамках 23 туру української Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Домашні матчі луганської "Зорі" в чемпіонаті України показує канал "2+2". Саме на ньому і відбудеться трансляція в прямому ефірі матчу "Зоря" – "Шахтар". Початок трансляція о 13:55, сам матч розпочнеться о 14:00.

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Традиційно матчі будуть показані й на Youtube-каналі. Це FootballHub, який здійснює трансляцію з каналу "2+2".

Онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Шахтар" відбудеться і на сайті Спорт24. Вона буде доступна на 15-20 хвилин до початку гри.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Шахтар ФК Зоря
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