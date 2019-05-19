Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Зоря – Шахтар онлайн 19.05.019 -трансляція матчу УПЛ
Зоря – Шахтар онлайн-трансляція / ФК "Шахтар"

Матч 29-го туру чемпіонату України між луганською "Зорею" та донецьким "Шахтарем", у неділю, 19 травня, можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.

Матч розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція поєдинку доступна з 16:40.

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Онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Шахтар"

У цьому поєдинку донецький "Шахтар" може оформити чемпіонство. Для цього "гірникам" потрібно перемогти "Зорю" з будь-яким рахунком. "Зоря" ж посідає четверте місце й у випадку перемоги може відірватися від "Маріуполя" у турнірній таблиці.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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