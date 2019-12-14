Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

14 грудня луганська "Зоря" зіграє з донецьким "Шахтарем" в рамках 18 туру УПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Центральний поєдинок туру, в якому зійдуться лідери першості – "Зоря" і "Шахтар". "Гірники" впевнено лідирують в чемпіонаті з 13-очковим відривом від луганчан.

Читайте також: Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на центральний матч туру УПЛ

У минулому турі команда Віктора Скрипника переграла на виїзді "Динамо" (2:1). Ця перемога дозволила луганчанам обійти киян у таблиці. Підопічні Луїша Каштру, в свою чергу, також здобули перемогу в УПЛ, впевнено розібравшись з "Олімпіком" (3:0).

Команди зустрічалися між собою в 41 поєдинку. З них "Шахтар" виграв 35, а "Зоря" – 5. І лише одного разу була зафіксована нічия. Різниця м'ячів – 104:27 на користь "гірників". В останній раз "Зоря" перемагала донеччан 10 грудня 2017 року.

Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція