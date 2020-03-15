"Зоря" завдяки гарматному голу Михайличенка перемогла "Шахтар": відео

"Шахтар" зазнав другу поразку в рамках чемпіонату України сезону 2019/2020. 15 березня у Запоріжжі чемпіони України програли "Зорі".

Зоря – Шахтар 1:0

Гол: Михайличенко, 84

За підсумками 22 турів "Шахтар" забезпечив собі комфортну перевагу над переслідувачами. Завадити "Шахтарю" стати чемпіоном може тільки диво або ж коронавірус.

Натомість "Зоря" веде боротьбу з "Динамо" та "Десною" за срібні та бронзові нагороди чемпіонату. Усі три команди після 22 турів тримаються у межах трьох очок.

Важливо Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

Хід матчу

Команди від стартових хвилин запропонували непоганий темп. "Зоря" вирішила не відсиджуватися в оборонці, що відкривало вільні зони для футболістів донецького клубу.

Перший момент у матчі мав Юрченко. На 14 хвилині хавбек "Зорі" з двох метрів пробив точно у Трубіна, який заміняв Пятова. Удар Владлена був з досить гострого кута, тому голкіпер встиг скоротити дистанцію та закрити собою ворота.

"Шахтар" мав гостру нагоду на 21 хвилині. Після навісу у штрафний Махарадзе помилився на виході. Двоє футболістів "Шахтаря", які були на дальній стійці, не змогли замкнути передачу.

На 25 хвилині Тайсон розігнав атаку, яку мав завершити Марлос. Проте футболісти "Зорі" не дозволили тому завдати удару. Через хвилину Матвієнко гостро прострілив у штрафний. Ворота були порожніми, адже Махарадзе пішов на перехоплення. Та оборонці підстрахували голкіпера.



Тайсон / Фото shakhtar.com

Ближче до середини матчу "мужики" перехопили ініціативу та позиційно атакували. Хороший момент на 42 хвилині був у Кабаєва. Гравець з меж штрафного завдав соковитого обвідного удару, але Трубін здійснив чудовий сейв.

Тайм для "Зорі" все ж завершився неприємно. Хочолава збив Лєднєва і той не зміг продовжити гру. Після перерви Віктору Скрипнику довелося провести ще одну вимушену заміну, адже травмувався Хомчановський.

У другому таймі команди грали без центру поля, внаслідок чого збільшилася кількість гострих моментів.

Зокрема, на 46 хвилині на пенальті могла претендувати "Зоря", адже Кривцов у власному штрафному зіграв рукою. Однак система VAR на цій грі не працювала.

На 46 хвилині "Шахтар" розігнав швидку атаку: удар Мораеса заблокували, на добиванні був Патрік, але Махарадзе здійснив чудовий сейв.

На 51 хвилині "Зоря" мала вбивчу нагоду, щоб відкрити рахунок у грі. Кабаєв елегантно навісив у штрафний на Громова, якого ніхто не опікав. Артем на техніку пробив у кут, але м'яч пролетів над воротами.

"Шахтар" відповів нагодою у Коноплянки. Євген у своєму стилі змістився у центр з лівого флангу та пробив. Та і цього разу Махарадзе був на висоті. Після цього у матчі помітно поменшало небезпечних моментів.

На 74 хвилині "Зоря" змарнувала ще одну хорошу нагоду вийти вперед. Іванісеня прихованою передачею знайшов у штрафному Кабаєва і той пробив з близької відстані. Але й тут Трубін продемонстрував чудову реакцію.

Через 10 хвилин господарі поля таки досягла свого. Після подачі з кута поля Хочолава вибив м'яч точно на Михайличенка. Ексгравець "Динамо" вбіг у штрафний і гарматним ударом прошив Трубіна – 1:0.

На 88 хвилині "Зоря" могла закрити питання щодо переможця матчу. Громов пробив по майже порожніх воротах після того, як Трубін у боротьбі з Перовічим вибив м'яч. Та Матвієнко героїчно вибив м'яч з лінії воріт.

Майже відразу "гірники" могли відігратися. Тайсон прорвався лівим флангом та прострілив у штрафний на Майкона. Той зі зручної позиції пробив у дотик, але не влучив.

"Зоря" таки відстояла мінімальну перемогу та завдала "Шахтарю" другої поразки в сезоні.

Завдяки перемозі "Зоря" вийшла на другу сходинку, принаймні поки свій матч не зіграє "Динамо" з "Десною". "Шахтар" продовжує очолювати турнірну таблицю.

Зоря – Шахтар відеоогляд матчу

Турнірна таблиця УПЛ