Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

15 березня "Зоря" прийме "Шахтар" у центральному матчі 23 туру чемпіонату України. Переглянути матч можна онлайн на сайті Спорт24.

Матч "Зоря" – "Шахтар" по телебаченні покаже канал УНІАН. Онлайн гру можна переглянути на ютуб-каналі FootballHub.

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Початок матчу "Зоря" – "Шахтар" о 14:00. Поєдинок можна переглянути, не покидаючи сайт Спорт24.

Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція

Для команд це третя зустріч у цьому сезоні. Два попередні поєдинки завершилися перемогою "гірників" з рахунком 4:3 та 2:1.

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