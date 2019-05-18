Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Луганська "Зоря" може знову втрутитися в боротьбу за золоті медалі чемпіонату України. Якщо у неділю, 19 травня, у Запоріжжі обіграє донецький "Шахтар". Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Прогноз на матч Зоря – Шахтар

Луганська "Зоря" веде відчайдушну боротьбу за четверте місце в чемпіонаті України із "Маріуполем". Луганському клубу важливо здобути бодай якісь очки в матчі з "Шахтарем". У свою чергу у 29-у турі "Маріуполь" грає з "Динамо" і теж може втратити очки.

Донецький "Шахтар" уже в цьому матчі може оформити чемпіонство. Це буде 12-й титул для "гірників". Щоб оформити чемпіонство у цьому поєдинку "Шахтарю" потрібно перемогти луганський клуб. Донеччани перебувають у хорошому гуморі, оскільки 15-го травня виграли Кубок України.

Читайте також: ФФУ несподівано змінить назву і профінансує впровадження VAR в УПЛ

Фаворит Спорт

В останніх п'яти поєдинках між клубами "Зорі" вдалося тільки одного разу відібрати очки. 7-го жовтня 2018 року команди розійшлися миром у Харкові. Коефіцієнт на нічию в цьому матчі – 6,75. Перемогу "Шахтаря" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,28. А ось звитягу луганців – 8,25.

У березні 2019-го року клуби вже грали в Запоріжжі й донеччани здобули мінімальну перемогу. Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" з рахунком 1:0 – 7,75. Якщо ж з таким рахунком переможе "Зоря" – 29.

Pari Match

Востаннє "Зоря" перемагала "Шахтар" ще 10 грудня 2017 року в Запоріжжі з рахунком 2:1. Коефіцієнт на те, що підопічним Юрія Вернидуба знову вдасться здобути таку звитягу – 32. Коефіцієнт на те, що "Зоря" виграє 1:0, 2:0 або 2:1 – 12,5.

Якщо "Шахтар" виграє у "Зорі" з рахунком 1:0, 2:0 або 2:1 – 2,65. Коефіцієнт на те, що "гірники" переможуть в 1 або 2 м'ячі – 1,88. Якщо донеччани переможуть в 3 або більше м'ячі – 2,75. Коефіцієнт на те, що "Зоря" переможе в 1 або 2 голи – 9,50.

Фан Спорт

Букмекерська контора "Фан Спорт" на перемогу "Зорі" в матчі з "Шахтарем" дає коефіцієнт 10. На звитягу підопічних Паулу Фонсеки в Запоріжжі – 1,2. Нічию букмекери оцінили коефіцієнтом 6,15.

Коефіцієнт на те, що голи будуть забиті в обох таймах поєдинку – 1,57. Якщо перший гол у поєдинку відбудеться в інтервалі з 1 до 15 хвилини – 2,43. Якщо будь-яка з команди переможе з сухим рахунком – 1,87.

Поєдинок 29-го туру чемпіонату України "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 19-го травня. Початок гри, о 17:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram