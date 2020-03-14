Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на топ-матч УПЛ

Луганська "Зоря" у першому матчі другого етапу чемпіонату України з футболу прийме "Шахтар". Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів завоювати перемогу.

Зоря – Шахтар: прогноз

Поки "Шахтар" комфортно утримує першу та мчить до чергового чемпіонства, луганський клуб бореться за срібні нагороди з "Динамо" та "Десною".

У матчі з чинним чемпіоном України підопічним Віктора Скрипника варто набирати бодай якісь очки, щоб не вибути з боротьби за нагороди УПЛ.

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Прогноз Pari Match

Останні чотири матчі між клубами у Запоріжжі неодмінно завершувалися перемогами "Шахтаря". Тому не дивно, що "гірники" є фаворитами гри. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 2,31.

Та востаннє "Зоря" перемагала "Шахтар" саме в Запоріжжі. 10 грудня 2017 року поєдинок завершився звитягою луганців 2:1.

Коефіцієнт, що команда Віктора Скрипника засмутить грізного суперника, здобувши перемогу – 4,10.

Обидві команди можна назвати безкомпромісними. У 36 зустрічах було зафіксовано всього одну нічию. Коефіцієнт, що гра завершиться миром – 4.

Прогноз 1xbet

У протистоянні команд досить популярний рахунок 2:1.Коефіцієнт, що "Шахтар" здобуде перемогу з таким рахунком – 8. Якщо ж такого результату досягне "Зоря" – коефіцієнт 13.

Також у компанії 1xbet пропонують поставити на те, що у матчі заб'ють обидва клуби. Коефіцієнт, що голами відзначаться дві команди – 1,57. Якщо ж ні – коефіцієнт 2,3.

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