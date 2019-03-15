Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

15 Читать новость на русском
Зоря - Шахтар: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Зоря – Шахтар прогноз букмекерів

У рамках чемпіонату України "Шахтар" на виїзді зіграє із "Зорею". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у центральному матчі 22 туру.

Донецький "Шахтар" лідирує в чемпіонаті України. "Гірники" впевнено почуваються на вершині турнірної таблиці, виграючи в "Динамо" 7 очок. У свою чергу "Зоря" веде з "Олександрією" боротьбу за бронзові нагороди. Команда Юрія Вернидуба програє "олександрійцям" 6 очок.

Читайте також: Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео

Останнім часом матчі між "Шахтарем" та "Зорею" надзвичайно емоційні та бойові. 7-го жовтня колективи розписали нічию в Харкові й "Шахтар" прагне здобути перемогу, щоб закріпити своє лідерство. "Зоря" ж не проти "вставити" палиці в колеса донеччан та наблизитися до "Олександрії", яка свій матч "Шахтарю" програла.

Фаворит Спорт

Останню домашню гру "Зоря" розгромно програла "Шахтарю" 3:0 у квітні 2018-го. Тепер луганці готуються взяти реванш і на їх перемогу дають коефіцієнт 10,25. Набагато скромніший коефіцієнт на успіх гостей – 1,30. На нічию – 5,50.

Pari Match

У Pari Match на нічийний результат, який був зафіксований у матчі команд у жовтні, дають 5,50. Перемогу "Шахтаря" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,33. Успіх "Зорі", який стане сенсацією, – 8,50.

1xbet

Як і "Фаворит Спорт" з Pari Match, в 1xbet на нічийний результат дають коефіцієнт 5,50. Звитягу "Зорі" букмекери оцінили в 8,20. "Шахтар" після нічиєї з "Олімпіком" може виграти свій п'ятий матч поспіль в УПЛ. На перемогу команди Паулу Фонсеки коефіцієнт 1,34.

Поєдинок 22 туру чемпіонату України "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 16 березня. Почато матчу, о 17:00.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
9803
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ ФК Зоря Шахтар
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео
сьогодні 16:51 Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео
1061
Чвертьфінал Ліги чемпіонів: за що МЮ мститиме "Барселоні", а "Аякс" – "Ювентусу"
сьогодні 14:49 Чвертьфінал Ліги чемпіонів: за що МЮ мститиме "Барселоні", а "Аякс" – "Ювентусу"
640
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
сьогодні 14:13 Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
11206
Курйоз дня: сильний вітер став асистентом забитого голу в Англії (відео)
сьогодні 11:20 Курйоз дня: сильний вітер став асистентом забитого голу в Англії (відео)
1293
Принципове дербі у Першій лізі може зібрати більше глядачів, аніж деякі команди УПЛ
сьогодні 08:57 Принципове дербі у Першій лізі може зібрати більше глядачів, аніж деякі команди УПЛ
486
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук