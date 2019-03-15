Зоря – Шахтар: прогноз букмекерів на матч УПЛ

У рамках чемпіонату України "Шахтар" на виїзді зіграє із "Зорею". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у центральному матчі 22 туру.

Донецький "Шахтар" лідирує в чемпіонаті України. "Гірники" впевнено почуваються на вершині турнірної таблиці, виграючи в "Динамо" 7 очок. У свою чергу "Зоря" веде з "Олександрією" боротьбу за бронзові нагороди. Команда Юрія Вернидуба програє "олександрійцям" 6 очок.

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Останнім часом матчі між "Шахтарем" та "Зорею" надзвичайно емоційні та бойові. 7-го жовтня колективи розписали нічию в Харкові й "Шахтар" прагне здобути перемогу, щоб закріпити своє лідерство. "Зоря" ж не проти "вставити" палиці в колеса донеччан та наблизитися до "Олександрії", яка свій матч "Шахтарю" програла.

Фаворит Спорт

Останню домашню гру "Зоря" розгромно програла "Шахтарю" 3:0 у квітні 2018-го. Тепер луганці готуються взяти реванш і на їх перемогу дають коефіцієнт 10,25. Набагато скромніший коефіцієнт на успіх гостей – 1,30. На нічию – 5,50.

Pari Match

У Pari Match на нічийний результат, який був зафіксований у матчі команд у жовтні, дають 5,50. Перемогу "Шахтаря" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,33. Успіх "Зорі", який стане сенсацією, – 8,50.

1xbet

Як і "Фаворит Спорт" з Pari Match, в 1xbet на нічийний результат дають коефіцієнт 5,50. Звитягу "Зорі" букмекери оцінили в 8,20. "Шахтар" після нічиєї з "Олімпіком" може виграти свій п'ятий матч поспіль в УПЛ. На перемогу команди Паулу Фонсеки коефіцієнт 1,34.

Поєдинок 22 туру чемпіонату України "Зоря" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 16 березня. Почато матчу, о 17:00.

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