Донецький "Шахтар" у матчі проти луганської "Зорі" здобув перемогу та дострокового виграв чемпіонат України. Це 12-й титул чемпіона України для донецького клубу.

Зоря – Шахтар 0:1

Гол: Мораес, 11

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Щоб стати чемпіоном "Шахтарю" потрібно було тільки перемагати, оскільки свій матч виграло "Динамо". Від стартових хвилин "гірники" взявся за справу й на 11-й хвилині відкрили рахунок. Жуніор Мораес у падінні замкнув простріл від Болбата. За хвилину гості могли подвоїти перевагу. Тайсон цілив точно в кут, та Шевченко парирував удар. Після цього "Шахтар" дещо заспокоївся і дозволив господарям поля взяти м'яч під контроль.

Луганці, хоча й мали декілька потенційно небезпечних атак, однак упродовж довгого часу не створювали небезпеку біля воріт Андрія Пятова. "Шахтар" також забув про гострі атаки й потурбував захист "Зорі" тільки наприкінці тайму. Зокрема, Мораес отримав м'яч у штрафному, але не зумів його переправити у сітку з вбивчої позиції. "Зоря" відразу організувала контратаку, яка завершилася ударом Лєднєва у кут. Проте Пятов парирував удар і команди пішли на перерву за мінімальної переваги гостей.

По перерві "Зоря" збільшила тиск на ворота донеччан, відтак гості грали на контратаках. На 52 хвилині одна зі стрімких атак "Шахтаря" ледь не завершилася голом. Віктор Коваленко уник офсайду й вийшов віч-на-віч з Шевченко, але пробив повз ворота.

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На 69-й хвилині "Шахтар" знову спіймав луганців на контратаці. Зокрема, Тайсон продерся до штрафного господарів і віддавав пас на Мораеса. М'яч чомусь вирішив прийняти Веллінгтон Нем, який перебував в офсайді, й тим самим зіпсував усю атаку. Після цього Нема замінили й на поле вийшов Тете. На 73 хвилині Шевченко в чергове врятував "Зорю", парирувавши удар Ісмаїлі. Через хвилину рахунок 2:0 мав робити Мораес, але Шевченко дивом відбив удар нападника.

До завершення матчу команди більше не забивали й зосередилися на боротьбі. В одному з епізодів травми зазнав нападник збірної України Жуніор Мораес. Футболіст отримав удар по ребрах і не зміг продовжити гру. Мораеса забрали на ношах.

За один тиждень "Шахтар" виграв у Запоріжжі два титули. У середу, 15-го травня, донецький клуб переміг "Інгулець" у фіналі Кубка України. А сьогодні ще й додав до колекції золоті медалі чемпіонату України. "Шахтар" втретє поспіль робить так званий "золотий дубль".

Зоря – Шахтар – відеоогляд матчу